Monts, Terre de Jeux 2024 Monts, lundi 1 avril 2024.

Monts, Terre de Jeux 2024 Monts Indre-et-Loire

Monts Terre de Jeux 2024 proposera dans l’espace public et au sein de toutes ces infrastructures, un calendrier d’animations et d’événements autour de cinq axes majeurs que sont l’accessibilité, la culture, l’inclusion, l’intergénération et le sport.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01

fin : 2024-10-31

Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire terredejeux@monts.fr

L’événement Monts, Terre de Jeux 2024 Monts a été mis à jour le 2024-04-02 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme