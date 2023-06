Le Parcours Histoire et Patrimoine de Monts-sur-Guesnes Monts-sur-Guesnes, 12 juin 2023, Monts-sur-Guesnes.

Monts-sur-Guesnes,Vienne

Un voyage dans le temps et l’Histoire dans une Petite Cité de Caractère

Partez à la découverte des nombreux témoignages qui constituent l’histoire de Monts-sur-Guesnes. Flânez, levez les yeux, arrêtez-vous ou retournez-vous. Tout ce qui fait le charme des rues et des paysages va alors s’offrir à votre regard.

25 panneaux jalonnent ce parcours à travers les rues et ruelles de ce beau village. En complément, un parcours Géocaching vous est proposé..

à ; fin : . .

Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine



A journey through time and history in a « Petite Cité de Caractère

Discover the numerous testimonies that constitute the history of Monts-sur-Guesnes. Stroll around, look up, stop or turn around. All that makes the charm of the streets and the landscapes will then be offered to your glance.

25 panels mark out this route through the streets and alleys of this beautiful village. In addition, a Geocaching trail is available.

Un viaje a través del tiempo y la historia en una « Petite Cité de Caractère »

Descubra los numerosos testimonios que conforman la historia de Monts-sur-Guesnes. Pasee, mire hacia arriba, deténgase o dé la vuelta. Todo lo que conforma el encanto de las calles y los paisajes se le revelará entonces.

hay 25 señales a lo largo de la ruta por las calles y callejones de este hermoso pueblo. Además, hay una ruta de Geocaching disponible.

Eine Reise durch die Zeit und die Geschichte in einer Petite Cité de Caractère

Begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise zu den zahlreichen Zeugnissen, die die Geschichte von Monts-sur-Guesnes ausmachen. Schlendern Sie, heben Sie den Blick, bleiben Sie stehen oder drehen Sie sich um. Alles, was den Charme der Straßen und Landschaften ausmacht, wird sich dann Ihrem Blick bieten.

25 Schilder säumen diesen Weg durch die Straßen und Gassen dieses schönen Dorfes. Zusätzlich wird Ihnen ein Geocaching-Parcours angeboten.

Mise à jour le 2023-06-09 par Office de Tourisme du Pays Loudunais