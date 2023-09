Monts, Terre de Jeux 2024 Monts, 1 décembre 2023, Monts.

Monts,Indre-et-Loire

Monts Terre de Jeux 2024 proposera dans l’espace public et au sein de toutes ces infrastructures, un calendrier d’animations et d’événements autour de cinq axes majeurs que sont l’accessibilité, la culture, l’inclusion, l’intergénération et le sport..

2023-12-01 fin : 2024-10-31 . .

Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Monts Terre de Jeux 2024 will offer a calendar of activities and events in the public space and within all these infrastructures, focusing on five major themes: accessibility, culture, inclusion, intergeneration and sport.

Monts Terre de Jeux 2024 ofrecerá un calendario de actividades y eventos en el espacio público y dentro de todas estas infraestructuras, centrándose en cinco grandes temas: accesibilidad, cultura, inclusión, intergeneración y deporte.

Monts Terre de Jeux 2024 wird im öffentlichen Raum und innerhalb all dieser Infrastrukturen einen Kalender mit Animationen und Veranstaltungen anbieten, die sich um die fünf Hauptachsen Zugänglichkeit, Kultur, Inklusion, Intergeneration und Sport drehen.

