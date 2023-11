Les Automnales de la Gastronomie en Touraine & Loir-et-Cher : Osmose culinaire entre l’Arc Atlantique et la Touraine Monts, 6 novembre 2023, Monts.

Monts,Indre-et-Loire

9 semaines de folie gastronomique en Touraine : Acte 1 « la surprise des Chefs », du 26 septembre au 22 octobre, principalement au Domaine de Candé (Monts – 37). Acte 2 « le Mystère des restaurants », du 6 novembre au 10 décembre, dans des restaurants gastronomiques. Réservation en ligne..

2023-11-06 fin : 2023-12-10 . 60 EUR.

Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



9 weeks of gastronomic madness in Touraine: Act 1 « La surprise des Chefs », from September 26 to October 22, mainly at the Domaine de Candé (Monts – 37). Act 2 « Le Mystère des Restaurants », from November 6 to December 10, in gourmet restaurants. Book online.

9 semanas de extravagancias gastronómicas en Touraine: Acto 1 « La sorpresa de los chefs », del 26 de septiembre al 22 de octubre, principalmente en el Domaine de Candé (Monts – 37). Acto 2 « El misterio de los restaurantes », del 6 de noviembre al 10 de diciembre, en restaurantes gastronómicos. Reserve en línea.

9 Wochen gastronomischer Wahnsinn in der Touraine: Akt 1 « Die Überraschung der Chefs », vom 26. September bis 22. Oktober, hauptsächlich in der Domaine de Candé (Monts – 37). Akt 2 « Das Geheimnis der Restaurants », vom 6. November bis 10. Dezember, in Gourmetrestaurants. Online-Buchung.

Mise à jour le 2023-10-27 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme