Jour de l’orgue Route du Ripault, 13 mai 2023, Monts.

A l’occasion de cet événement national, le Domaine de Candé met à l’honneur son orgue Skinner, unique en Europe : Présentation historique et démonstrations musicales..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-14 . EUR.

Route du Ripault

Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



On the occasion of this national event, the Domaine de Candé honors its Skinner organ, unique in Europe: historical presentation and musical demonstrations.

Con motivo de este acontecimiento nacional, el Domaine de Candé rendirá homenaje a su órgano Skinner, único en Europa: presentación histórica y demostraciones musicales.

Anlässlich dieses nationalen Ereignisses stellt die Domaine de Candé ihre in Europa einzigartige Skinner-Orgel in den Mittelpunkt: Historische Präsentation und musikalische Vorführungen.

Mise à jour le 2023-04-27 par Conseil Départemental 37