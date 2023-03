L’atelier étang Monts Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Monts

L’atelier étang, 18 avril 2023, Monts . L’atelier étang Monts Indre-et-Loire

2023-04-18 14:00:00 – 2023-04-18 Monts

Indre-et-Loire . Venez découvrir les poissons de l’étang à la maison du pêcheur. Vous pourrez ainsi apprendre à les reconnaître, comprendre leurs modes de vie, et tenter de les capturer en vous initiant à la pêche dans un cadre magnifique. Les poissons seront relachés à l’issue de l’animation. Sortie familiale. Places limitées à 12 personnes. Réservation obligatoire. Prévoir des chaussures de randonnée ou bottes et vêtements adaptés. Venez découvrir les poissons de l’étang à la maison du pêcheur. Vous pourrez ainsi apprendre à les reconnaître, comprendre leurs modes de vie, et tenter de les capturer en vous initiant à la pêche dans un cadre magnifique. Les poissons seront relachés à l’issue de l’animation. Sortie familiale. Pl +33 6 46 82 04 68 Stevens Fremont

Monts

dernière mise à jour : 2023-03-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Monts Autres Lieu Monts Adresse Monts Indre-et-Loire Ville Monts Departement Indre-et-Loire Tarif Lieu Ville Monts

Monts Monts Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monts /

L’atelier étang 2023-04-18 was last modified: by L’atelier étang Monts 18 avril 2023 Indre-et-Loire Monts Monts, Indre-et-Loire

Monts Indre-et-Loire