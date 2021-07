CONFÉRENCE-SPECTACLE : Si un Watt m’était ôté Festival Terres du Son, 10 juillet 2021 14:30-10 juillet 2021 15:30, Monts.

DISCIPLINES Éducation à l’environnement, Improvisation, Musique, Soundpainting, Spectacle vivant

SI UN WATT M’ÉTAIT ÔTÉ

Par le Tours Soundpainting Orchestra, Les Effets Papillons et Incub’

Si un watt m’était ôté repose sur une analogie entre les dynamiques de transition énergétique et celles d’un spectacle vivant. Il s’agit d’exposer, lors de la conférence, les enjeux scientifiques et sociaux soulevés par la question de la transition, tout en les incarnant par le mât chinois, la musique, le chant et la danse. Cette conférence développe un dialogue entre un designer énergétique et des artistes, l’un expliquant, les autres jouant des scénarios selon différentes formes de répartition et de maîtrise de l’énergie.

Première rencontre publique à l’occasion du Festival Terres du Son, « Si un Watt m’était ôté » ouvre le cycle d’animation 2021-2022 porté par la Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre et le POLAU sur les questions de la transition écologique.

Présentation de la conférence-spectacle à Terres du Son

? Éco-Village de Midi-Minuit par Terres du Son | Domaine de Candé, Monts (37)

? Événement gratuit

DISTRIBUTION

Direction artistique, composition : Angélique Cormier

Création numérique : Pierre-Adrien Théo

Conférence, direction scientifique : Pascal Lenormand

Mât chinois : Clément Petit

Chant : Grégory Mariscal

Théâtre : Nolwenn Jézéquel

Violon : Pierre Malle

Alto : Anthony Chéneau

Violoncelle : Benjamin Garnier

