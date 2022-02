Monts et Moulins 2022, route et VTT Vélodrome de Roubaix – André Pétrieux,Parc des sports Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Nous vous accueillons le Dimanche 25 septembre 2022 pour la 46 ème édition de Monts et moulins ( 1225 participants en 2018 ) **Parcours route :** Les parcours route vous emmèneront vers les monts de Frasnes, explorer quelques côtes mythiques du Tour de Flandres. 4 parcours route de [35](https://www.openrunner.com/r/9868590) – [55](https://www.openrunner.com/r/9868579) – [85](https://www.openrunner.com/r/9868497) et [120](https://www.openrunner.com/r/9870695) km ( cliquez sur la distance pour accéder au parcours Openrunner ) **Parcours VTT :** Les parcours Vtt vous emmeneront par des chemins bucoliques vers le moulin de Vertain. 3 nouveaux parcours de VTT [30](https://www.openrunner.com/r/9998451) – [50](https://www.openrunner.com/r/9998424) et [65](https://www.openrunner.com/r/9998400) km ( cliquez sur la distance pour accéder au parcours Openrunner ) Accueil: Local Cyclo, Avenue Fleming à Roubaix, derrière le siège du Vélo club de Roubaix, dans le Parc des Sports-Vélodrome de Roubaix. Départ de 07h30 à 09h00 Inscription sur place :- Licencié :4 €- Non licencié : 6 €- Moins de 18 ans licencié : gratuit- Moins de 18 ans non licencié : 3 € Tour de piste sur le Vélodrome de Roubaix, ravitaillement, douches, trophées,… Remise des trophées vers 11h45 Clôture à 15h30

Randonnée cyclo et VTT, organisée par le Vélo Club de Roubaix Cyclo, avec des parcours adaptés pour chacun Vélodrome de Roubaix – André Pétrieux,Parc des sports Avenue Fleming, 59100 Roubaix Roubaix Sud Nord

