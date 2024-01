CONTES ET RENCONTRES – MA GRAND-MERE EST UNE SORCIERE – CHANTAL FERRIER Monts-de-Randon, dimanche 11 février 2024.

Monts-de-Randon Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 15:00:00

fin : 2024-02-11

Chantal Ferrier est une amatrice lozérienne du conte. En 1979, elle débute le théâtre amateur à Saint-Chély-d’Apcher dans la troupe du Granit, dirigée par Gérard Boulet.

Ma grand-mère est une sorcière

elle conte pour nous…

Chantal Ferrier est une amatrice lozérienne du conte. En 1979, elle débute le théâtre amateur à Saint-Chély-d’Apcher dans la troupe du Granit, dirigée par Gérard Boulet.

Depuis, le théâtre ne l’a pas quittée : elle joue, elle anime des ateliers pour enfants et elle écrit.

Les mots, elle les a partagés dans son métier d’enseignante et maintenant, elle se régale à les tordre dans tous les sens dans ses textes.

Chantal raconte des histoires pour porter la parole des femmes qui étaient là avant elle, de sa famille, de son entourage ou de

son village de Lozère.

Toutes ces femmes de l’ombre qui nous ont éclairés par leur bon sens, leur savoir, leurs silences, leur souffrance, leur courage. Celles à qui l’on a dit souvent « Taisa-te » alors qu’elles avaient tant de choses à nous apprendre. Elle leur doit sa place et sa liberté, elle est « une sorcière comme les autres ». Elle mêle trois contes de Roger Lagrave aux récits qu’elle a écrits sur cette transmission et cette reconnaissance avec quelques passages en occitan.

Goûter offert avec boissons chaudes et froides après le spectacle – réservation 06.79.54.63.82

Monts-de-Randon 48000 Lozère Occitanie



