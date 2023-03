Monts de Blond Nature – courses nature, randonnée, canitrail CieuxCieux Catégories d’Évènement: Cieux Cieux

Haute-Vienne Cieux Haute-Vienne Cieux RDV sur l’aire naturelle de camping. Sur inscription en ligne uniquement sur www.mdbn.fr. Tarifs de 5 à 15€. Pier Ô Bois : 06 29 77 34 89 / 06 82 79 68 83 Samedi : randonnée pédestre de 10 km, départ à 9h30.

Dimanche : courses nature chronométrées avec classement de 10, 20 et 30 km et canitrail de 10 km. Cieux Cieux

