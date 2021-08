Monts d’Arrée Découverte Rugby La Feuillée, 27 août 2021, La Feuillée.

Monts d’Arrée Découverte Rugby 2021-08-27 – 2021-08-27

La Feuillée Finistère La Feuillée

Découverte et initiation gratuite au rugby pour les filles et les garçons de 3 à 16 ans le vendredi 27 août de 14h à 17h à La Feuillée au terrains de sport.

Structure gonflable – Goûter offert

Contacts et informations : 06 47 60 07 19 ou www.rugby-lafeuille.fr

dernière mise à jour : 2021-08-17 par