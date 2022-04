Montroulez Urban Trail Morlaix, 29 mai 2022, Morlaix.

Montroulez Urban Trail Morlaix

2022-05-29 08:00:00 – 2022-05-29

Morlaix Finistère

Annulé l’an passé en raison des conditions sanitaires, le Montroulez Urban Trail, organisée par l’école Diwan de Morlaix, change de format et prend le nom de Trail Bro Montroulez. Cette course, plus orientée vers les espaces naturels, aura pour but de vous faire découvrir la campagne bordant le pays de Morlaix. Cette première édition se tiendra le 29 mai. Deux épreuves, au départ de la place du Pouliet à Morlaix, sont au programme : 9 km (7 euros) et 16 km (9 euros). N’hésitez pas à vous inscrire

Inscriptions sur le site Klikego

+33 6 23 49 16 25

Morlaix

