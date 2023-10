Festival Explor’Espace Beffroi de Montrouge Montrouge, 3 novembre 2023 10:00, Montrouge.

Nous vous donnons rendez-vous les 3, 4 et 5 novembre 2023 à Montrouge pour la 2e édition d’Explor’Espace, le premier festival interactif consacré à l’astronomie et à l’espace en langue française,

Un événement entièrement gratuit, où le public est acteur de la conquête spatiale, et plus seulement spectateur

Un lieu où l’on touche l’Univers grâce à une série d’expériences interactives, immersives, innovantes…

Un rendez-vous autour des nouvelles technologies liées au secteur spatial : réalité virtuelle, simulateurs, planétariums, etc.

Des pépites de laboratoire issues des plus grands instituts de recherche et agences spatiales en France et en Europe.

Un événement prestigieux, à la scénographie soignée, organisé dans un superbe écrin. Le Beffroi de Montrouge allie architecture monumentale des années 1930 et modernité d’une infrastructure entièrement rénovée. Le tout, aux portes de Paris, à quelques mètres du métro Mairie de Montrouge.

Beffroi de Montrouge Av. de la République, 92120 Montrouge, France Quartier Vieux Montrouge Montrouge 92120 Hauts-de-Seine