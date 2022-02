Montrouge – Apéro baromètre Bar le Rouge Gorge Montrouge Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Montrouge – Apéro baromètre

Bar le Rouge Gorge, le vendredi 11 mars à 19:00

Bar le Rouge Gorge, le vendredi 11 mars à 19:00

Ces apéros se veulent un lieu de rencontres et d’échanges entre cyclistes, où l’on peut discuter sur nos problématiques, partager nos bons plans, trouver un partenaire pour tenter un trajet domicile – travail, … On pourra aussi vous présenter les dernières nouvelles de l’antenne et notamment débattre avec vous des résultats du Baromètre vélo, des projets de la mairie (Plan de Mobilités, projets rue de la vannes et Portes des Vieux Montrouge) ainsi que les événements et activités à venir. L’occasion d’échanger sur les actualités à venir de l’association, de débriefer des résultats du Baromètre de la FUB et des projets à venir à Montrouge ! Bar le Rouge Gorge 1 rue Camille Pelletan Montrouge Montrouge Quartier Jean Jaurès Hauts-de-Seine

