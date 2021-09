Montrond sous les Condé Saint-Amand-Montrond, 18 septembre 2021, Saint-Amand-Montrond.

Montrond sous les Condé 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-30 18:00:00

Saint-Amand-Montrond Cher

En 1621, la forteresse de Montrond est vendue par Maximilien de Béthune, duc de Sully, à Henri II de Bourbon-Condé. Cette même année naît Louis II de Bourbon-Condé, dit le Grand Condé. Pour célébrer ce double anniversaire, le musée Saint-Vic présente une exposition consacrée à la forteresse pendant le deuxième quart du XVIIe siècle, l’une des périodes les plus fastueuses de son histoire. À travers une trentaine d’œuvres et de riches explications illustrées, l’exposition « Montrond sous les Condé : l’âge d’or de la forteresse » vous permettra de découvrir comment les princes de Condé, premiers princes de sang, ont transformé ce château en une puissante forteresse bastionnée. Forteresse qui résista près d’un an au siège des troupes royales durant la Fronde.

+33 2 48 96 55 20

Ville de Saint-Amand-Montrond

dernière mise à jour : 2021-09-10 par