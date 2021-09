Saint-Amand-Montrond Musée Saint-Vic Cher, Saint-Amand-Montrond “Montrond sous les Condé, l’âge d’or de la forteresse” Musée Saint-Vic Saint-Amand-Montrond Catégories d’évènement: Cher

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Saint-Vic Entrée libre, pass sanitaire obligatoire

Venez découvrir librement la nouvelle exposition temporaire du musée à l’occasion des 400 ans du Prince de Condé. Musée Saint-Vic Cours Manuel, 18200 Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond Cher

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

