Découverte de l’histoire du Hameau de Montrieux Montrieux le Hameau Méounes-lès-Montrieux, 15 septembre 2023, Méounes-lès-Montrieux.

Visite découverte pour le public scolaire d’une ancienne chartreuse où s’est installé au XXe siècle un hôtel restaurant

Montrieux le Hameau est un lieu extraordinaire et unique qui a eu plusieurs vies très différentes ! Au XIIe siècle le site est le domaine des moines Chartreux. Quelques siècles plus tard, en 1850, on y trouve un hôtel-restaurant très prisé par le monde des lettres et des arts, puis il devient tour à tour une colonie de vacances et un lieu de réception et de restauration.

Aujourd’hui, vous pouvez déambuler dans cet écrin de verdure de 12 hectares au cœur de la Provence Verte et du Parc naturel de la Sainte-Baume. Bercé par le son des grillons, au programme : une balade en forêt, une visite du potager bio, une baignade dans la piscine, un déjeuner à la guinguette ou un pique-nique au jardin.

Le Hameau réserve toute une programmation d’activités variées situées dans ses lieux mythique : Yoga à l’orangerie, danse contemporaine à Eiffel ou encore un concert dans la chapelle romane.

Le Hameau est un projet d’envergure sociale, environnementale et territoriale qui va évoluer sur plusieurs années. parking gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T16:00:00+02:00

