Ateliers Vins & Fromages La Maison Monmousseau, 26 mars 2022 10:00, Montrichard Val de Cher.

Samedi 26 mars, 10h00 Sur place Tarif entrée : 5€ http://www.laroutedesvinsdeloire.fr, caves@monmousseau.com, 0254323515

Partez à la découverte de savoureux accords entre vins et fromages de notre région…

La Maison Monmousseau lance les ATELIERS VINS ET FROMAGES, le nouveau rendez-vous gastronomique.

Samedi 26 mars, à l’occasion de la journée nationale du fromage, la Maison Monmouseau organise des « Ateliers Vins et Fromages : un nouveau rendez-vous gourmand mettant à l’honneur deux bijoux de la gastronomie locale. Spécialisée dans l’élaboration des vins à fines bulles de Loire, la Maison Monmousseau invite au sein de ses caves majestueuses des producteurs et artisans fromagers locaux afin de proposer à la dégustation de délicieux fromages régionaux du Centre-Val de Loire en accord avec ses plus belles cuvées. Ces Ateliers Vins et Fromages célèbrent le mariage de deux richesses du terroir ligérien, pour le plus grand bonheur des gourmets. Un nouveau rendez-vous mêlant découverte du savoir-faire local, et surtout, dégustation !

Sur la Route des vins et fromages de Loire

Les Ateliers Vins et Fromages, le nouvel événement gastronomique de la Maison Monmousseau, reflètent l’art de vivre ligérien par excellence. Tout au long de la journée, les visiteurs auront la chance de pouvoir déguster les plus belles appellations viticoles de la Route des Vins de Loire, un itinéraire oenotouristique complet regroupant six Maisons, domaines et châteaux répartis de Nantes à Sancerre, dont la Maison Monmousseau, le Château la Varière à Brissac, le Domaine de la Perruche à Montsoreau, le Domaine des Hardières à St Lambert du Lattay, le Château de Sancerre, la Maison Ackerman à Saumur… Cette magnifique palette de vins issus de terroirs de caractère viendra mettre en valeur la puissance sensorielle de fromages de notre région. Des délices fromagers proposés par des producteurs locaux tels que la Chèvrerie du Fouzon à Meusnes (41), élevage familial caprin avec production de fromages fermiers. Ces fromagers passionnés feront déguster des fromages de trois appellations AOP du Centre-Val de Loire : le Selles-sur-Cher, le Valençay et le Sainte-Maure-de-Touraine.

Des accords subtils entre vins et fromages pour le plus grand bonheur des gourmets !

La Maison Monmousseau 71 Rue de Vierzon Montrichard 41400 Montrichard Val de Cher Montrichard Loir-et-Cher

samedi 26 mars – 10h00 à 18h00