JAZZ A MONMOUSSEAU (41) Soirée Jazz Intimiste à Monmousseau Samedi 31 juillet à 18h30 Cave MONMOUSSEAU, 31 juillet 2021 18:30-31 juillet 2021 20:30, Montrichard Val de Cher. Samedi 31 juillet, 18h30 6€ Samedi 31 juillet à 18h30, la Maison Monmousseau accueille le duo Nectarine Jazzy’n Soul. Moment de partage entre musique et vin, au cœur de la Vallée de la Loire ! Tout l’été, une fois par mois, la Maison Monmousseau convie les amateurs de jazz à des soirées exceptionnelles. Bercés par les sonorités entraînantes du jazz, confortablement installés sur la terrasse qui surplombe la Vallée du Cher, les visiteurs jouissent d’un panorama exceptionnel tout en dégustant les fines bulles de la Maison Monmousseau. Moment de convivialité partagé

entre musique et vin dans un cadre reflétant l’art de vivre ligérien. Samedi 31 juillet à 18h30, la Maison Monmousseau accueille le duo Nectarine Jazzy’n Soul. Moment de partage entre musique et vin, au cœur de la Vallée de la Loire ! Informations pratiques :

6€/personne avec une coupe offerte

Concert de 18h30 à 20h30.

Réservations sur laroutedesvinsdeloire.fr ou au 02 54 32 35 15.

CAVES MONMOUSSEAU – 71 rue de Vierzon – 41400 Montrichard Cave MONMOUSSEAU 71 rue de Vierzon – 41400 Montrichard 41400 Montrichard Val de Cher Montrichard Loir-et-Cher samedi 31 juillet – 18h30 à 20h30

