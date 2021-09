Montréverd 85260 Montréverd, Vendée Course Cycliste 85260 Montréverd Catégories d’évènement: Montréverd

Course Cycliste 85260, 4 septembre 2021 13:30, Montréverd. Samedi 4 septembre, 13h30 Sur place http://www.montreverdsports.com Course cycliste D1-D2 et D3-D4 4ème édition course cycliste de Montréverd

Salle omnisports – Saint-André-Treize-Voies, le samedi 4 septembre à 13:30 Le samedi 4 septembre 2021 la SAS Cyclo et le VCM organise une course cycliste.

Circuit de 7,7 kms.

D1, D2 : 10 tours

D3, D4 : 8 tours. Dossards à 13h30.

Départ à 14h30. La SAS Cyclo et le Vélo Club de Montaigu organise la 4ème édition de course cycliste de Montréverd Salle omnisports – Saint-André-Treize-Voies Rue du Stade – Saint-André-Treize-Voies, 85260 Montréverd Montréverd Saint-André-Treize-Voies Vendée 85260 rue du stade, saint André treize Voies 85260 Montréverd Saint-André-Treize-Voies Vendée samedi 4 septembre – 13h30 à 16h00

