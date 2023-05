FESTIVAL QUÉ P’ASSO LE PUISET-DORÉ, 2 juin 2023, Montrevault-sur-Èvre.

Des concerts pour animer vos oreilles en rock, punk électro, musique folk… L’occasion est trop belle pour découvrir de jeunes groupes de qualité ! Une ambiance de festival tout public !.

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-04 03:00:00. EUR.

LE PUISET-DORÉ Place de l’Abbé d’Orthion

Montrevault-sur-Èvre 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Concerts to enliven your ears in rock, punk electro, folk music … The opportunity is too good to discover young quality bands! A festival atmosphere for everyone!

Conciertos para entretener tus oídos con rock, electro punk, música folk… ¡Esta es una gran oportunidad para descubrir bandas jóvenes de calidad! Ambiente de festival para todos

Konzerte, um Ihre Ohren mit Rock, Punk, Elektro und Volksmusik zu beleben. Die Gelegenheit ist zu gut, um junge, qualitativ hochwertige Bands zu entdecken! Eine Festivalatmosphäre für jedes Publikum!

Mise à jour le 2023-04-19 par eSPRIT Pays de la Loire