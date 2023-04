EXPOSITION DE PRINTEMPS DE SOPHY MACKEITH À LA MAISON DU POTIER 2 rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

EXPOSITION DE PRINTEMPS DE SOPHY MACKEITH À LA MAISON DU POTIER 2 rue des Recoins, 1 avril 2023, Montrevault-sur-Èvre. Du 1er avril au 11 juin 2023, célébrez le printemps avec l’exposition de Sophy MacKeith.

2 rue des Recoins LE FUILET

Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire



From April 1 to June 11, 2023, celebrate spring with Sophy MacKeith’s exhibition Del 1 de abril al 11 de junio de 2023, celebre la primavera con la exposición de Sophy MacKeith 1. April bis 11. Juni 2023: Feiern Sie den Frühling mit der Ausstellung von Sophy MacKeith Mise à jour le 2023-03-16 par eSPRIT Pays de la Loire

