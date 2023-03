RANDONNÉE GOURMANDE SEMI-NOCTURNE À SAINT-RÉMY-EN-MAUGES Montrevault-sur-Èvre Montrevault-sur-Èvre Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

RANDONNÉE GOURMANDE SEMI-NOCTURNE À SAINT-RÉMY-EN-MAUGES, 31 mars 2023, Montrevault-sur-Èvre

2023-03-31 18:30:00 – 2023-03-31 20:00:00 Montrevault-sur-Èvre

Maine-et-Loire Montrevault-sur-Èvre . L’association de parents d’élèves (Apel) de l’école privée Saint-Joseph de Saint-Rémy-en-Mauges, organise une randonnée gourmande semi-nocturne le 31 mars, uniquement sur réservation. Le parcours de 6 km est accessible pour toutes les familles. Les départs seront donnés à partir de 18 h 30 et se poursuivront jusqu’à 20 h depuis la salle du Souchay. À leur retour, les randonneurs pourront profiter du repas : apéritif, fouaces chaudes et tartelettes. Chaque randonneur devra porter un minimum d’équipement pour veiller à sa propre sécurité. Il devra en particulier être vu en ayant enfilé un gilet jaune et une lampe torche (les deux accessoires sont obligatoires). L’association de parents d’élèves organise plusieurs actions et manifestations dans l’année afin de récolter des bénéfices au profit des élèves pour financer les différents projets de l’école. Renseignements par mail apelogecsaintjo49@gmail.com ou par téléphone au 06 24 37 75 88 Participez en famille à la randonnée gourmande semi-nocture de Saint-Rémy-en-Mauges apelogecsaintjo49@gmail.com +33 6 24 37 75 88 Montrevault-sur-Èvre

