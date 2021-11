Montrevault-sur-Èvre 49110 Chaudron en Mauges Maine-et-Loire, Montrevault-sur-Èvre Se former à l’apiculture de loisir 49110 Chaudron en Mauges Montrevault-sur-Èvre Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Se former à l’apiculture de loisir 49110 Chaudron en Mauges, 9 avril 2022 09:00, Montrevault-sur-Èvre. Samedi 9 avril 2022, 09h00 Sur place 65 https://www.apimiel.net/ Stage Apiculture Découverte Les stages « Découverte » ont lieu sur une journée. Le but de ce stage est de découvrir les rudiments de l’apiculture de loisirs : matériel, manipulations de base, obligations administratives, … Une ruche naturelle dans le jardin (( ruche Warré – ruche Horizontale – ruche Dadant )) La matinée se déroule en salle Matin : – La réglementation : ce qu’il faut savoir avant d’installer une ruche. – Les principales maladies de l’abeille : – Les ressources alimentaires des abeilles : – Comment fabriquer une ruche horizontale Après-midi : -Visite d’un rucher pédagogique -L’équipement -Allumage de l’enfumoir -Savoir ouvrir sa ruche -Le rucher et son fonctionnement 9h00 Rendez-vous à la Mairie de Chaudron en Mauges 49110 Prévoir votre repas froid du midi Attention ! N’attendez pas la dernière minute pour vous inscrire !

