Run Mate by Core-Lean Lac Léman est une épreuve de course à pied qui se déroule dans cet environnement exceptionnel qu'est le bassin lémanique. Les équipes, composées de 2 à 9 mates, doivent parcourir en relais les 215 km balisés du tour du lac, empruntant chemins, sentiers, trottoirs… Les coureurs se répartissent les 29 relais longs de 3 à 13 km selon la stratégie choisie par chacune des équipes, chaque mate réalisant un ou plusieurs relais. Pendant qu'un équipier court, les autres se rendent au prochain point relais en van ou en voiture pour l'attendre et l'encourager dans une ambiance festive. Des défis sont également proposés en parallèle de la course pour encore plus de fun. Une fois la boucle bouclée, les mates sont accueillis avec un barbecue pour partager ensemble un moment de convivialité. Montreux Chemin du Pierrier Clarens 1815

2024-09-21T09:00:00+02:00 – 2024-09-21T23:59:00+02:00

