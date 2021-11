Saint-Lunaire Saint-Lunaire 35800, Saint-Lunaire Montreurs d’ombres – Projection – L’homme qui tua Liberty Valence Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: 35800

Projection du film "L'homme qui tua Liberty Valence" de John Ford / 1962 / 2h03 min / Western/Drame

Le sénateur Randsom Stoddard a fait le déplacement pour assister à l'enterrement de Tom Doniphon. Interrogé par les journalistes sur les raisons de sa présence à la cérémonie, il raconte son arrivée dans l'Ouest. Sauvagement battu par le bandit Liberty Valance, le jeune juriste Stoddard fut alors pris en amitié par Tom Doniphon. Ce dernier lui enseigna la seule loi qui prévaut dans la région : celle des colts.

Tarif : 6€ ou 4€ pour les adhérents de l'association « Montreurs d'ombres »
Pass sanitaire onligatoire.

Mardi 9 novembre 2021 – 20h – Cinéma le Familial
montreurs.dombres@gmail.com

