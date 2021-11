Montreurs d’ombres – Projection – La chevauchée fantastique Saint-Briac-sur-Mer, 7 novembre 2021, Saint-Briac-sur-Mer.

Montreurs d’ombres – Projection – La chevauchée fantastique Salle de La Vigie Rue de Pleurtuit Saint-Briac-sur-Mer

2021-11-07 – 2021-11-07 Salle de La Vigie Rue de Pleurtuit

Saint-Briac-sur-Mer 35800

Projection du film “La chevauchée fantastique” de John Ford / 1939 / 1h 36min / Western, Drame

Bannis de la ville, une prostituée et un médecin ivrogne prennent place à bord de la diligence reliant Tonto à Lordsburg, dans l’Arizona. Une femme enceinte escortée par un joueur invétéré, un représentant en whisky et un banquier véreux font le voyage à leurs côtés. En chemin, la diligence, menée par le shérif de Tonto et un conducteur débonnaire, accueille un nouveau passager : Ringo Kid.

Pour visionner le film il faut être adhérent à l’association des Montreurs d’ombres. L’adhésion est de 20€ pour 7 films projetés à Saint-Briac. Il est possible d’adhérer gratuitement mais seulement pour les 4 premières projections subventionnées par la mairie de Saint-Briac.

Pass sanitaire obligatoire.

Dimanche 7 novembre – 17h – Salle de La Vigie

montreurs.dombres@gmail.com

