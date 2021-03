Saint-Lunaire Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine, Saint-Lunaire Montreurs d’ombres – Projection – Fedora Saint-Lunaire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine Saint-Lunaire Fedora de Billy Wilder : Août 2013- Durée : 1h56 – Genre : Drame, Romance. Un producteur américain tente de convaincre une star légendaire à la retraite, Fedora, d’effectuer un comeback retentissant. Toutes les projections sont accompagnées d’une présentation et d’un débat. Tarif adhérant : 4€ , tarif de base : 6€. Mardi 20 avril 2021 – 20h – Cinéma Le Familial Saint-Lunaire montreurs.dombres@gmail.com Fedora de Billy Wilder : Août 2013- Durée : 1h56 – Genre : Drame, Romance. Un producteur américain tente de convaincre une star légendaire à la retraite, Fedora, d’effectuer un comeback retentissant. Toutes les projections sont accompagnées d’une présentation et d’un débat. Tarif adhérant : 4€ , tarif de base : 6€. Mardi 20 avril 2021 – 20h – Cinéma Le Familial Saint-Lunaire

