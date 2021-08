Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine, Saint-Briac-sur-Mer Montreurs d’ombres – Projection – Dreyfus ou l’intolérable vérité Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine Dans le prolongement de l’exposition « Saint-Briac fait son cinéma », nous avons organisé deux projections gratuites d’un documentaire produit par Jacques Charrier. Ces projections auront lieu au 1er étage du Presbytère de Saint-Briac

– le samedi 7 août à 17h

Rue du Presbytère 1er étage du Presbytère