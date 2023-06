Rando eau et biodiv’ à la ferme les 10 et 17 juin Montreuil-sur-Thonnance, 10 juin 2023, .

Entrée libre et gratuite avec inscription obligatoire

Les 10 et 17 juin prochains de 14h30 à 16h30, dans le cadre du Programme Alimentaire Territorial, le Syndicat mixte du Nord Haute-Marne organise des visites d’exploitations pour faire découvrir des pratiques agricoles agroécologiques au grand public.

> Le 10 Juin : A la découverte de l’aire d’alimentation de captage d’eau de Thonnance lès Joinville, balade dans les minières pour suivre le parcours de l’eau entre sol et nappe phréatique et constater le rôle d’éponge et filtre des prairies.

Départ à 14h30 devant la mairie de Montreuil sur Thonnance.

> Le 17 juin : A la découverte de l’élevage laitier (AOP Brie de Meaux) en agroforesterie, balade dans les champs pour découvrir les essences de flores locales, la mare et la conduite d’un pâturage tournant.

Départ à 14h30 au GAEC des 3 Sillons à Louze.

Les inscriptions sont obligatoires et possible jusqu’à J-2 par sms (06 75 27 31 18) ou par mail (circuitsprox@syndicatnord52.fr)

2023-06-10T14:30:00+02:00 – 2023-06-10T16:30:00+02:00

2023-06-17T14:30:00+02:00 – 2023-06-17T16:30:00+02:00

