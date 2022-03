Montreuil-sur-Mer: Visites guidées: Le complexe souterrain allemand de la Seconde Guerre mondiale pont de la citadelle Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Pas-de-Calais

le dimanche 24 avril à 14:30

Le complexe souterrain allemand de la Seconde Guerre mondiale Inscrit Monument Historique en 2012, le complexe souterrain allemand est un casernement creusé sous la ville en octobre 1943 par l’organisation Todt. Occupé dès l’été 1944, il comportait tout le nécessaire pour vivre mais il n’aura que très peu servi. Visite guidée de 15min | Gratuit | Jauge limitée à 18 personnes | Départ toutes les 20 minutes | Accès rue Carnot, fléchage depuis le pont à l’entrée de la Citadelle

jauge limitée, départ toutes les 20 minutes, fléchage à partir du pont à l’entrée de la citadelle

