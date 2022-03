Montreuil-sur-Mer: Visite guidée: Les Fortifications secrètes pont de la citadelle Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Visite guidée: Les Fortifications secrètes Karine nous dévoile tout ou presque sur l’histoire et l’évolution des murailles méconnues. Chaussures de marches recommandées. Visite guidée 1h | Gratuit | Jauge limitée | réservation conseillée au 03 21 06 04 27 | Rendez-vous sur le pont à l’entrée de la Citadelle, rue Carnot 62170 Montreuil-sur-Mer

réservation conseillée; jauge limitée, chaussures de marche recommandées

