le dimanche 24 avril à 11:00

Les douves animées: des animations pour toute la famille Présentation de l’utilisation du bois dans toutes ses formes, de plantes locales, d’instruments de musique du Moyen Âge à l’époque moderne, atelier… ; Venez pique-niquer avec nous dans les douves et assistez aux différentes démonstrations et spectacles (en collaboration avec l’association d’animations anciennes, la compagnie Macadâne, l’ensemble Mille Bonjours) En Continu | Accès libre | Dans les douves autour de la Citadelle Les douves animées: des animations pour toute la famille pont de la citadelle rue carnot 62170 Montreuil-sur-Mer Montreuil Pas-de-Calais

