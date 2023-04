LA MICHPOLIENNE Bord de Mayenne, 6 juillet 2023, Montreuil-sur-Maine.

Veillée organisée sur les bords de Mayenne le jeudi 06 juillet 2023 à Montreuil-sur-Maine..

2023-07-06 à ; fin : 2023-07-06 . .

Bord de Mayenne

Montreuil-sur-Maine 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Vigil organized on the banks of the Mayenne river on Thursday, July 06, 2023 in Montreuil-sur-Maine.

Vigilia organizada a orillas del Mayenne el jueves 06 de julio 2023 en Montreuil-sur-Maine.

Mahnwache am Ufer der Mayenne am Donnerstag, den 06. Juli 2023 in Montreuil-sur-Maine.

Mise à jour le 2023-03-01 par eSPRIT Pays de la Loire