Table-ronde et visite guidée : L’art de l’espalier, patrimoine culturel immatériel Montreuil-sous-Bois, jardin école Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis Table-ronde et visite guidée : L’art de l’espalier, patrimoine culturel immatériel Montreuil-sous-Bois, jardin école Montreuil, 17 septembre 2023, Montreuil. Table-ronde et visite guidée : L’art de l’espalier, patrimoine culturel immatériel Dimanche 17 septembre, 15h30 Montreuil-sous-Bois, jardin école Sur inscription. L’art de la taille de formation et de fructification des arbres fruitiers a été récemment inscrite à l’inventaire national du patrimoine culturel immatériel. Venez découvrir comment cette pratique a façonné la ville de Montreuil-Sous-Bois grâce à une table ronde suivie d’une visite guidée. Un projet initié par le Collectif pour l’inscription de l’art de l’espalier à la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, en partenariat avec la Mission patrimoine de Montreuil-Sous-Bois et le service du patrimoine culturel du Département de la Seine-Saint-Denis. Montreuil-sous-Bois, jardin école 4 rue du Jardin Ecole, 93100 Montreuil-sous-Bois Montreuil 93100 Bel Air – Grands-Pêchers Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/ »}] Ligne 127 arrêt Danton ; ligne 122 arrêt Lenain de Tillemont Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Beccaletto J., Retournard D., Eyraud M., La taille des arbres fruitiers, former et entretenir toutes les formes fruitières pas à pas, Paris Ulmer, 2015. Détails Catégories d’Évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Montreuil-sous-Bois, jardin école Adresse 4 rue du Jardin Ecole, 93100 Montreuil-sous-Bois Ville Montreuil Departement Seine-Saint-Denis Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Montreuil-sous-Bois, jardin école Montreuil

Montreuil-sous-Bois, jardin école Montreuil Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/