Natascha Rogers + Kham Meslien MAISON POPULAIRE, 17 novembre 2023, MONTREUIL.

Natascha Rogers + Kham Meslien MAISON POPULAIRE. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 20:30 (2023-11-17 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

Gratuit pour les moins de 5 an(s) D’instinct, Natascha Rogers le sait : puissance et vulnérabilité vont de pair, elles requièrent le courage d’être soi et de s’autoriser à le montrer. Avec son album Onaida à paraître courant 2024, l’artiste dévoile un territoire poétique très personnel peuplé de rivières pianistiques et de chants de la terre soutenus par les pulsations rituelles des tambours batá originaire du Nigeria et du peuple Yoruba. Bassiste du groupe Lo’Jo jusqu’en 2016, Kham Meslien est ici en solitaire et nous embarque avec sa contrebasse dans ses vastes paysages intérieurs. L’artiste fait de son instrument un véritable orchestre qui nous fait voyager dans les tréfonds des mondes anciens. Natascha Rogers

MAISON POPULAIRE MONTREUIL 9 bis Rue Dombasle Seine-St-Denis

