TOURNOI BEACH VOLL’EQUESTRE (2ème édition) montreuil-le-gast Montreuil-le-Gast Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montreuil-le-Gast

TOURNOI BEACH VOLL’EQUESTRE (2ème édition) montreuil-le-gast, 30 juin 2019 09:30, Montreuil-le-Gast. Dimanche 30 juin 2019, 09h30 Sur place Prix par équipe : 18€ / 12€ tournoi loisirs https://goo.gl/forms/ZbK6fbikFiS8bRMG2, 06 28 46 42 29 Tournoi Beach-Volley – Montreuil-le-Gast – 30 Juin 2ème édition du tournoi Voll’Esquetre du CO Guipel. Le principe, faire du beach-volley dans un centre équestre ! Ce tournoi aura lieu le dimanche 30 juin au centre équestre de Bel Air à Montreuil-le-Gast (15 mins seulement au nord de Rennes) Plusieurs formules en 3×3 sont proposées : masculins, féminins & un tournoi mixte loisirs Family. En parallèle, nous proposons des animations sur le temps du midi et une opération recyclage « vide-gernier ». Le principe, chaque participant qui souhaite se débarrasser d’un objet (en état de fonctionnement) vient avec, le jour du tournoi. Il lui sera alors offert le ptit déj ! Un mini vide-grenier se mettra alors en place à partir de midi avec les objets récupérés, l’argent récolté revenant au club sous forme de dons. Prix par équipe : 18€ / 12€ tournoi loisirs Nombreux lots et gastronomie BIO sur place (nous travaillons avec des producteurs locaux). Vous trouverez, ci-joints l’affiche du tournoi (vous pouvez scanner le flashcode). Si vous pouvez la publier sur votre site internet/page Facebook ou bien l’imprimer pour les mettre dans vos salles, ça serait top ! Vous pouvez d’ores et déjà nous rejoindre en vous inscrivant à partir de ce formulaire : https://goo.gl/forms/ZbK6fbikFiS8bRMG2 Ou via notre page Facebook : https://www.facebook.com/events/392477271607956/ On vous espère nombreux et on vous donne rendez-vous à partir de 9h30 à Bel Air. Pour tous renseignements complémentaires : contactez Benoit au 06 28 46 42 29 ou envoyer un mail sur cette boite. Sportivement, Le CO Guipel VB montreuil-le-gast Bel Air 35520 Montreuil-le-Gast Ille-et-Vilaine dimanche 30 juin 2019 – 09h30 à 19h00

Détails Heure : 09:30 - 19:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Montreuil-le-Gast Autres Lieu montreuil-le-gast Adresse Bel Air Ville Montreuil-le-Gast lieuville montreuil-le-gast Montreuil-le-Gast Departement Ille-et-Vilaine

TOURNOI BEACH VOLL’EQUESTRE (2ème édition) montreuil-le-gast 2019-06-30 was last modified: by TOURNOI BEACH VOLL’EQUESTRE (2ème édition) montreuil-le-gast montreuil-le-gast 30 juin 2019 09:30 Montreuil-le-Gast montreuil-le-gast Montreuil-le-Gast

Montreuil-le-Gast Ille-et-Vilaine