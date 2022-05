3ème édition du tournoi Beach Voll’Equestre montreuil-le-gast Montreuil-le-Gast Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

3ème édition du tournoi Beach Voll’Equestre montreuil-le-gast, 7 juin 2020 09:00, Montreuil-le-Gast. Dimanche 7 juin 2020, 09h00 Sur place 21€ par équipe / 15€ pour les équipes Jeunes volleyguipel@gmail.com, 06 28 46 42 29, http://www.facebook.com/CogGuipel, http://volleyguipel.fr/ Tournoi Beach-Volley du CO Guipel ! Exclusif dans la région, le club vous propose un tournoi de beach-volley dans des écuries. RDV aux écuries de Bel-Air à Montreuil-le-Gast le dimanche 30 Juin 2019 à partir de 9h30. A 15 mins seulement au nord de Rennes Equipe de 3 joueurs(es). Formule masculin, féminin et family (mixte). Animations en parallèle du tournoi. Restauration bio sur place et présence de stands de partenaires locaux. Plus d’infos sur le site internet ou par mail : volleyguipel@gmail.com Vous pouvez partager l’événement depuis notre page FB : http://www.facebook.com/CogGuipel montreuil-le-gast Bel Air 35520 Montreuil-le-Gast Ille-et-Vilaine dimanche 7 juin 2020 – 09h00 à 19h00

Heure : 09:00 - 19:00
Lieu montreuil-le-gast Adresse Bel Air Ville Montreuil-le-Gast

