Derya Yildirim & Grup Simsek LA MARBRERIE – MONTREUIL, 1 février 2024, MONTREUIL.

Derya Yildirim & Grup Simsek LA MARBRERIE – MONTREUIL. Un spectacle à la date du 2024-02-01 à 19:00 (2024-02-01 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Une voix étincelante, de vieux synthétiseurs qui transpirent le psychédélisme d’antan, des mélodies rétro-futuristes imbibées sonorités orientales.. Le décor est planté. Sensation transcontinentale, après trois albums et quelques singles chez le fameux label genevois Bongo Joe records, Derya Yildirim & Grup Simsek parcourent la richesse d’un folk-psyché anatolien d’une magnifique manière tantôt ciselée et limpide tantôt crue et poussiéreuse… Avec : Derya Yildirim – balglama/saz, vox Helen Wells – drums, percussion Antonin Voyant – guitare, bass, flute

LA MARBRERIE – MONTREUIL MONTREUIL 21 RUE ALEXIS LEPERE Seine-St-Denis

