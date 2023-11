Alune Wade ( + Valérie Tribord) LA MARBRERIE – MONTREUIL, 8 décembre 2023, MONTREUIL.

Alune Wade ( + Valérie Tribord) LA MARBRERIE – MONTREUIL. Un spectacle à la date du 2023-12-08 à 19:00 (2023-12-08 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) Peu d’artistes oseraient aborder un tel kaléidoscope de styles musicaux et d’enjeux socio-politiques en l’espace de 12 chansons et 66 minutes. Et pourtant, dans ce cinquième album solo en 15 ans, Alune Wade y parvient avec une maîtrise sans effort. Sur ce disque épique, le compagnon de 43 ans est accompagné de son groupe fidèle et de quelques dizaines de vedettes invitées qui ont été des complices réguliers de la carrière musicale de 37 ans du bassiste. Vous avez bien lu : ce musicien dakarois a commencé à gratter des frettes de guitare à l’âge de six ans, encouragé par un père inspirant qui, à l’époque, dirigeait l’Orchestre symphonique de l’armée du Sénégal. La précocité était le deuxième prénom d’Alune. En quelques années, il apprit les gammes pour piano, guitare et basse. Le bassiste d’Ismaël Lo, Samba Laobé N’Diaye, lui prête sa première guitare basse à cinq ans et, ironie du sort, il succède 12 ans plus tard au successeur de N’Diaye. En 1999, il commence sa carrière d’enregistrement aux côtés du chanteur pour les albums fondateurs de Lo, d’abord avec Jiguen et, deux ans plus tard, Dabakh. Ce n’était qu’une des nombreuses collaborations dont Alune Wade a bénéficié au fil des décennies. Ils lisent comme un Who’s Who des mondes du jazz et de la musique croisée : Joe Zawinul, Marcus Miller, Oumou Sangare, Bobby McFerrin, Youssou N’Dour, Cheick Tidiane Seck, Harold Lopez-Nussa, Lokua Kanza, Blick Bassy, Fatoumata Diawara… Ses inspirations — Weather Report, Charlie Parker, Salif Keita, pour n’en nommer que quelques-uns — reflètent ses choix musicaux. Beaucoup ont été distillés dans des explorations avec la bien nommée Université de Gnawa, une « institution » Alune co-fondée avec le hypnotique Aziz Sahmaoui – le chanteur virtuose et joueur de sinter, anciennement de L’Orchestre National de Barbès, fait également une apparition dans Sultan. + Première partie : Valérie Tribord L’afro-amazonienne de la Guyane, offre un voyage auditif et sensoriel à travers son album “Mon Voyage”.Elle excelle à travers des interprétations très différentes, tout en émotion sur des titres tantôt en français, portugais et créoles. Forte de ses multiples expériences, concerts et collaborations avec Bernard Lavilliers, Alpha Blondy, Cesaria Evora, Bob Sinclar, Boney M et Tiken Jah Fakoly… (pour ne citer qu’eux). Alune Wade Alune Wade

Votre billet est ici

LA MARBRERIE – MONTREUIL MONTREUIL 21 RUE ALEXIS LEPERE Seine-St-Denis

17.0

EUR17.0.

Votre billet est ici