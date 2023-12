Montreuil in da Tropics ~ Clubbing Afro / Caribbean / Latino / Brazil à Le Chinois ! Le Chinois Montreuil, 16 décembre 2023, Montreuil.

Le samedi 16 décembre 2023

de 22h00 à 05h00

.Public adultes. payant

8€ (+ frais en prévente)

10€ sur place

La soirée MONTREUIL IN DA TROPICS propose un voyage torride vers les sonorités urbaines et calientes des Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique pour transpirer jusqu’à l’aube avec #dancehall, #reggaeton, #afrobeats et #caribbean vibes !

Pour vous faire voyager des Caraïbes aux vagues de Nazaré en passant par les plages de Bahia et les sous-sols londonien, Vibes Of Indigo a réuni un line up brûlant. Avec des playlists plus que diggées entre AfroHouse, Batida, DNB, BaileFunk et nombre de pépites hybrides, c’est un rendez-vous pour les mélomanes et les agitateurs de bassin. Venez seul, entre amis, même en famille pour danser avec nous !

Le Chinois 6 place du Marché 93100 Montreuil

Contact : https://www.facebook.com/events/374537211920416 https://shotgun.live/events/montreuil-is-tropical-16-12-club-afro-latin-caribbean-br

Toni Polo