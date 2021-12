Montreuil ExcellArt Montreuil, Seine-Saint-Denis Atelier : Découvrir son excellence ExcellArt Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Atelier : Découvrir son excellence ExcellArt, 1 janvier 2022 09:00, Montreuil. 1 et 2 janvier 2022 Sur place Pour plus de renseignement, réservez votre appel de découverte offert : https://excellart.fr/rendez-vous-telephonique/ https://excellart.fr/rendez-vous-telephonique/ Vous vous êtes toujours demandé quelle était votre place dans ce monde ? Vous vous sentez en décalage entre ce que vous faites et ce que rêveriez de faire ? Vous souhaitez enfin pouvoir mettre des mots sur ce qui pour l’instant vous semble compliqué alors n’attendez plus et participez à l’atelier « Découvrir son excellence ». Cet atelier a pour but de révéler VOTRE super-pouvoir car oui, nous avons tous notre propre super-pouvoir, qui nous rend unique dans ce monde ! Réservez vite votre place afin de vivre cette expérience unique et ENFIN découvrir votre excellence. Si vous avez des interrogations ou des doutes et que vous ne savez pas si l’atelier correspond à vos questionnements profonds, réservez votre appel de découverte offert via notre site internet, nous serons ravis de répondre à vos questions. ExcellArt 2 Rue Franklin 93100 Montreuil 93100 Montreuil Centre-ville Seine-Saint-Denis samedi 1er janvier 2022 – 09h00 à 18h00

