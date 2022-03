Montreuil et environs Galerie Éphémère Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

du vendredi 8 avril au samedi 30 avril à Galerie Éphémère

* Montreuil et environs. * Expo photo de nicolas Will Depuis quarante ans, je ne sors pas de chez moi sans mon appareil de photo. C’est parfois un peu encombrant, mais c’est le prix à payer pour des instantanés dont aucune chasse photographique du dimanche matin ne peut vous fournir l’occasion. Comme je suis montreuillois depuis autant d’années, j’ai eu l’occasion de faire bien des photos de ma ville. Mais aussi des alentours : Paris et sa banlieue. Un rayon de lumière peut suffire à transformer un point de vue habituellement banal. Un passant qui promène son chien dans un décor désolé modifie la façon de regarder la laideur. Ce sont des instants de rupture dans le quotidien qui font tout le plaisir de cette façon de pratiquer la photographie. La galerie Ephémère a accepté de présenter une petite rétrospective des découvertes et des rencontres que j’ai pu faire au cours de mes déplacements dans et autour de Montreuil. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Entrée libre

Galerie Éphémère 1 rue Kléber 93100 Montreuil

