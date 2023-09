Concert Mélomania récital de piano à Montreuil-En-Touraine Montreuil-en-Touraine, 15 octobre 2023, Montreuil-en-Touraine.

Montreuil-en-Touraine,Indre-et-Loire

Concert Mélomania organisé le dimanche 15 Octobre 2023 à 17h à la salle des fêtes de Montreuil-En-Touraine.

Un moment exceptionnel de piano romantique avec François CORNU.

Entrée libre avec libre participation..

Dimanche 2023-10-15 17:00:00 fin : 2023-10-15 . .

Montreuil-en-Touraine 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Mélomania concert organized on Sunday, October 15, 2023 at 5pm at the Montreuil-En-Touraine village hall.

An exceptional moment of romantic piano with François CORNU.

Free admission with free participation.

Concierto Mélomania organizado el domingo 15 de octubre de 2023 a las 17:00 h en la sala del pueblo de Montreuil-En-Touraine.

Un momento excepcional de piano romántico con François CORNU.

Entrada libre con participación gratuita.

Konzert Mélomania organisiert am Sonntag, den 15. Oktober 2023 um 17 Uhr in der Festhalle von Montreuil-En-Touraine.

Ein außergewöhnlicher Moment des romantischen Klaviers mit François CORNU.

Freier Eintritt mit freier Teilnahme.

