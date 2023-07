Découverte de la chapelle Saint Maximin et Sainte Barbe du XIe siècle. Exposition de cartes postales des gares du tramway et sncf. Montreuil en Champagne 72540 Joué en Charnie Joué-en-Charnie, 16 septembre 2023, Joué-en-Charnie.

– Visite de la chapelle

– Exposition de Bruno Lemeunier: cartes postales des gares de la ligne de tramway le Mans – Saint Jean sur Erve et de la ligne SNCF Sablé – Sillé le Guillaume. ( 90 clichés )

La chapelle du XIe siècle de Montreuil en Champagne est inscrite au titre des Monuments Historiques depuis Juin 2018.

Anciennement église de la commune de Montreuil connue sous le nom de Monstrolium in Campania à l’époque Gallo-romaine. Édifiée vers 1050, elle fut rattachée à la commune de Joué en Charnie en 1809.Vers 1048, Froger, fils de Lonuchon et petit fils de Popelin, tenant fief à Malicorne, avait quatre enfants: Guillaume père du Guillaume de l’Isle en Mareil; Havise mariée à Geoffroi de Montporcher, près de Chaource en Saint-Symphorien; Giroie devenue moine et Robert seigneur de Montreuil qui fait don de l’église de Montreuil et du cimetière à l’abbé Avesgaud. Vers 1106, l’évêque Hildebert confirme à Saint-Vincent la possession de l’église de Montreuil, sous réserve des droits épiscopaux, synodaux et autres droits ecclésiastiques qu’il y perçoit.

Personnalités rattachées à Montreuil : Louis Courtillé, né en 1769, chef chouan dit « Saint Paul », baptisé dans l’église (mort à la bataille du Mont-Livois à Amné en 1796). Jean-Baptiste Delaroche, dernier curé de la paroisse nommé en 1785, expulsé en 1792 et réintégré en 1802.

Intéressant mobilier des XIV-XVIIIe siècles, restauré. Clôture du chœur. Bénitier……. accès par la D357

