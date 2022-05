Montreuil / Avant-première VA-T’EN TRISTESSE Cinéma le Méliès, Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Montreuil / Avant-première VA-T’EN TRISTESSE Cinéma le Méliès,, 10 décembre 2019 20:00, Montreuil. Mardi 10 décembre 2019, 20h00 Sur place Entrée libre Avant-première du documentaire VA-T’EN TRISTESSE de Marie-Stéphane Imbert et Clément Pinteaux mardi 10 décembre au Méliès à Montreuil En épilogue à la 24ème édition des Rencontres du cinéma documentaire, nous vous invitons à une soirée d’avant-premières en partenariat avec Cinémas 93 et la Scam mardi 10 décembre à 20h au cinéma Le Méliès, 12 place Jean Jaurès, 93100 Montreuil M°9 Mairie de Montreuil VA T’EN TRISTESSE de Marie-Stéphane Imbert et Clément Pinteaux (2019 / 27′ / prod. Année Zéro) “Clara et Marina ont dix sept ans et vivent à Charleville-Mézières, dans les Ardennes. L’une ne sort plus beaucoup de chez elle. Quelque chose ici la rend malheureuse. L’autre ne vit que pour la boxe, elle rêve de devenir championne. Sans se connaître elles se ressemblent.” Ce film a bénéficié de l’Aide au film court, le dispositif de soutien à la création du Département de la Seine-Saint-Denis HITCH : UNE HISTOIRE IRANIENNE de Chowra Makaremi (2019 / 76′ / prod. Alter Ego Production) “Ma mère, une opposante à la République Islamique d’Iran, est arrêtée en 1981 ; j’ai sept mois. Emprisonnée, torturée, elle disparaît durant l’éxécution massive de milliers d’opposants au cours de l’été 1988. En découvrant progressivement ce passé, qui reste tabou en Iran, je me pose la question : comment l’absence des corps emprisonne-t-elle nos mémoires, là où le politique griffe au plus intime ?” Ce film a été accueilli en résidence à Périphérie, dans le cadre de son partenariat avec le Département de la Seine-Saint-Denis, et a été lauréat de la bourse Brouillon d’un rêve – Scam Cinéma le Méliès, 12 Place Jean Jaurès, 93100 Montreuil 93100 Montreuil Seine-Saint-Denis mardi 10 décembre 2019 – 20h00 à 23h00

