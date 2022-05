Montreuil / Avant-première Mes voix Cinéma le Méliès, Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Montreuil / Avant-première Mes voix Cinéma le Méliès,, 5 novembre 2019 20:30, Montreuil. Mardi 5 novembre 2019, 20h30 Sur place 6€ /// MES VOIX Avant-première en présence de la réalisatrice à Montreuil /// AVANT-PREMIÈRE MES VOIX de Sonia Franco – 2019 – 52 min – documentaire Une production Wrong Films Anissa aime sa grand-mère Takia d’un amour passionné, sans limites. Takia est de plus en plus fatiguée. Son monde s’est réduit aux quatre murs de son salon. Anissa voudrait arrêter le temps. Être pour toujours la petite fille adorée de sa grand-mère. Mais elle va devoir s’inventer une place à elle. Ce film a bénéficié de l’Aide au film court, le dispositif de soutien à la création, à la production et à la diffusion du Département de la Seine-Saint-Denis Projection en présence de la réalisatrice, suivie d’un verre convivial Réservation indispensable > par téléphone 01 48 10 21 22 > ou par mail à reservations@cinemas93.org > ou en ligne ici : http://bit.ly/31BBdWK **************************************************************************** //// ACCÈS Cinéma le Méliès (Montreuil) 12 place Jean Jaurès, 93100 Montreuil M° ligne 9, Mairie de Montreuil Cinéma le Méliès, 12 Place Jean Jaurès, 93100 Montreuil 93100 Montreuil Seine-Saint-Denis mardi 5 novembre 2019 – 20h30 à 23h00

Détails Heure : 20:30 - 23:00 Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Cinéma le Méliès, Adresse 12 Place Jean Jaurès, 93100 Montreuil Ville Montreuil lieuville Cinéma le Méliès, Montreuil Departement Seine-Saint-Denis

Cinéma le Méliès, Montreuil Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

Montreuil / Avant-première Mes voix Cinéma le Méliès, 2019-11-05 was last modified: by Montreuil / Avant-première Mes voix Cinéma le Méliès, Cinéma le Méliès, 5 novembre 2019 20:30 Cinéma le Méliès Montreuil

Montreuil Seine-Saint-Denis