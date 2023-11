Concert de Musique virtuose, violons. Chaudronnerie de Montreuil Montreuil, 19 novembre 2023T 17:00, Montreuil.

Les caprices de Niccolo Paganini, vertigineusement virtuoses, qui ne laissent jamais le public indifférent seront interprétés par François Pineau-Benois, le maître Régis Pasqueir participe au concert. Dimanche 19 novembre, 17h00 1

https://www.helloasso.com/associations/ame-art-et-cordes/evenements/concert-r-pasquier-f-pineau-benois

Violon virtuose

Dans ce concert participent deux générations des violonistes virtuoses. Le grand maître Régis Pasquier, et le violoniste-concertiste de la nouvelle génération François Pineau-Benois. La grande amitié musicale lie les deux. Jadis, Régis Pasquier fut le professeur de François Pineau-Benois au Conservatoire Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP). Maintenant collègues et complices, ils ont choisi le répértoire vertigineusement virtuose pour accorder leurs violons.

Dans la première partie du concert – les vingt quatre caprices de Paganini. Sous les doigts de François Pieau-Benois nous entendrons les cris des oiseaux, le cor de chasse, le vent qui souffle dans les rues de Gênes, les oranges qui sottent sur le pavé tombées du panier d’une jeune fille émervéillée par les pavillons des bâteaux… La vrituosité des caprices coupe le souffle… De quoi sommes nous capables, les humains à l’ère de l’Intelligence Artificielle…? Maître Pasqueir interprétera la Sonate N3 pour violon seul d’Egène Ysaÿe. Chaque époque a son virtuose, Ysaÿe fut un. Cette sonate est consacrée à son ami, violoniste Georges Enesco, elle fait partie du cycle des six sonates inspirées par les Six sonates et Partites pour violon seul de Bach. Chacune est consacrée au violoniste ami et contemporain d’Eugène Ysaÿe.

Enfin les deux musiciens interpréteront la sonate de Serge Prokofiev pour deux violons

Chaudronnerie de Montreuil 126, rue Rosny 93100 Signac – Murs-à-Pêches Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis