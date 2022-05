Yoga du Rire – Montreuil Centre jean Lurçat Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Yoga du Rire – Montreuil Centre jean Lurçat, 21 novembre 2019 19:00, Montreuil. 21 novembre 2019 – 18 juin 2020, les jeudis Sur place 10 € d’adhésion à l’association – séances : dde d’infos à margareth) anenine.et.compagnie@free.fr Yoga du Rire tous les jeudis soirs atelier du yoga du rire 5 place du marché centre jean lurçat de 19h à 20h Pour rire, il faut lâcher prise ! Le rire est une hygiène de vie, comme le sport ou la diététique. Il fait partie des techniques pour se maintenir en forme. Le docteur Henri Rubinstein dit : “Le rire est une forme de gymnastique douce”, … “un jogging stationnaire”. Et on se sent tellement bien après avoir ri ! :) Renseignements et Inscription auprès de ANENINE et compagnie email : anenine.et.compagnie@free.fr Margareth 06.63.20.26.48 belle journée à vous :):):) https://anenineetcompagnie.wixsite.com/website Centre jean Lurçat 5 place du marché 93100 Montreuil 93100 Montreuil Seine-Saint-Denis jeudi 21 novembre 2019 – 19h00 à 19h30

