BALADE COMMENTÉE DANS LE VIGNOBLE : « LA VIGNE DE CHÂTEAU » Montreuil-Bellay, 2 janvier 2024, Montreuil-Bellay.

Montreuil-Bellay,Maine-et-Loire

Amélie Bruneau, guide conférencière, vous propose une balade à pied commentée dans les vignes avec dégustation de vin au Château, sur le thème de la vigne et des vins à travers l’histoire..

2024-01-02 fin : 2024-01-02 18:30:00. EUR.

Amélie Bruneau, guide, offers a guided walk through the vineyards with wine tasting at the Château, on the theme of vines and wines throughout history.

Amélie Bruneau, guía y conferenciante, propone un paseo guiado por los viñedos con degustación de vinos en el Château, sobre el tema de la vid y el vino a lo largo de la historia.

Die Fremdenführerin Amélie Bruneau bietet Ihnen einen kommentierten Spaziergang durch die Weinberge mit Weinprobe im Schloss zum Thema Weinberge und Weine im Laufe der Geschichte.

